Вучич проведет экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Косово

Сербский президент Александр Вучич объявил о проведении срочного заседания Совбеза после обострения ситуации на севере Косово, из-за того, что власти самопровозглашенной республики попытались взять под свой контроль местные муниципалитеты. Такое заявление глава государства сделал во время общенационального митинга в поддержку правительства страны.

«Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче», — отметил Вучич.

Кроме того, он добавил, что в ходе заседания будет поднят вопрос дальнейшего развития обстановки в Косово и Метохии. К дискуссии Вучич пригласил ряд политиков.

К слову, конфликт между Сербией и Косово продолжается с 2008 года. Приштина провозгласила свою независимость, которую по сей день не признают многие страны мира, в том числе Россия. В 2022 году произошло очередное обострение. Тогда косово-албанские власти потребовали у проживающих на их территории сербов сменить документы и автомобильные номера на местные. А на днях обострилась ситуация в четырех муниципалитетах на севере Косова и Метохии. Косовские силовики совершили попытки захвата зданий городских администраций. В городах была слышна сирена, произошел сбой в работе мобильной связи, а также силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные коллеги вынуждают президента Сербии Александра Вучича ввести санкции против РФ.