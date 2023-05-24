«Лучше бы я на сварку смотрел»: Бузова выложила фото в купальнике не по размеру

Комментаторы резко отреагировали на новые снимки российской певицы.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовало фотографию в своем личном блоге. Она выложила снимки в купальнике. Но он явно был на несколько размеров меньше.

На фотографиях Ольга позировала в бассейне и на фоне зелени. Нарядилась девушка в серый купальник чересчур маленького размера.

«Я знаю, что вы этого ждали! Мой выходной», — написала певица в личном блоге.

Образ звезды поверг подписчиков Бузовой в шок. Они стали задавать много вопросов по поводу наряда Ольги. И, конечно же, не обошлось без искрометного юмора.

«А что с купальником?»

«Зачем выставлять ужасные фото?»

«Блинчики вылезли»;

«Ага, прям сидели и ждали твоего выходного»;

«Лучше бы я на сварку смотрел» — пишут подписчики Ольги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бузова сообщила, когда у нее был последний секс. При этом она подчеркнула, что главное в отношениях — это любовь.