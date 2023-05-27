Никак не успокоится: Зеленский продолжает вводить санкции против россиян

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 46 0

Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией

Никак не успокоится: Зеленский продолжает вводить санкции против россиян

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen

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Глава государства призывает США и Евросоюз к аналогичным ограничениям против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередной пакет санкций против 51 физического лица и 220 юридических лиц. Официальный документ со «списком провинившихся» появился на сайте украинского лидера.

В перечне оказались российские индивидуальные предприниматели, акционерные общества и компании. В приложении к указу сказано, что для тех, кто попал в список, действуют ограничения на торговые операции, блокируются активы и запрещается совершение сделок.

Помимо этого, в документе указана необходимость проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о необходимости применения аналогичных ограничений по отношению к российским предпринимателям и компаниям.

В апреле похожий указ был также опубликован на официальном сайте Зеленского. Тогда говорилось о введении персональных экономических санкций в отношении 25 россиян и 322 компаний.

5-tv.ru сообщал, что Евросоюз опубликовал список российских компаний и физлиц, попавших под санкции.

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