Оперативность и решительность — вот определяющие факторы победы.

В минувшую среду, 24 мая, украинские беспилотные катера попытались атаковать российский корабль «Иван Хурс», однако были разгромлены. В тот момент вахту нес старший сигнальщик Валентин Нейман. Вот как ему пришлось действовать.

«В 5:20 утра был замечен безэкипажный катер. Мгновенно при обнаружении я произвел доклад на главный командный пункт, и по команде „К бою“ открыли огонь. Минуты через полторы–две цель была уничтожена», — подчеркнул Нейман.

Мужчина отметил, что сразу за первым катером подошел второй. А вскоре появилась и третья цель, которую важно было уничтожить молниеносно, чтобы не допустить фатальных последствий.

«Страха не было ни у кого, лишь агрессия и азарт показать всем, что мы не из робкого десятка», — подчеркнул служащий.

Подтвердил все вышесказанное и радиометрист Даниил Нестеров. Он вспомнил, как оперативно доложил о сложившейся обстановке вахтенному офицеру, затем отдал курсоуказание на вражеские объекты.

«Я распознал помехи как малоразмерная цель, идущая курсом на корабль, не меняющая пеленга и сокращающая дистанцию. Для меня это показатель об опасной цели. Я выполнил свои обязанности в полном объеме и дальше бдительности не понижал», — рассказал второй герой.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ претерпевают колоссальные потери на донецком направлении.