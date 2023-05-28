Легкий, классический и провансаль: спрос на майонез в России вырос на 39%

Диетолог развеяла главный миф о самом популярном соусе. Вредит ли он фигуре?

В 2023 году продажи майонеза выросли на 39%. Об этом сообщили аналитики сервиса СберМаркет, которые провели собственное расследование в преддверии Дня майонеза 28 мая. Результаты исследования имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Аналитики рассказали, что белый соус по популярности опередил кетчуп, горчицу, томатную пасту и сырный соус вместе взятые. За первый квартал текущего года количество заказов майонеза превзошло другие соусы на 10%.

Более половины всех заказанных майонезов приходится на «провансаль». Каждая третья купленная упаковка содержит соус, изготовленный на основе перепелиных яиц или оливкового масла. Всего 10% заказов приходятся на «классический» майонез, а 1% — на «легкий». При этом, маленькие упаковки пользуются меньшей популярностью — всего 9%. Пользователи сервиса предпочитают пачки среднего объема (54%) или большие (37%).

Диетолог и гастроэнтеролог Мария Дюжева рассказал СберМаркету, правда ли майонез опасен для здоровья. По ее словам, «самый популярный соус» изготавливается на основе растительного масла, но не содержит большого количества «вредных» насыщенных жиров. Кроме того, яичный желток, который входит в состав соуса, не насыщен жирами, подчеркнула эксперт.

«Добавление одной-двух чайных ложек в салат или на сэндвич не нанесет вреда и разнообразит рацион», — прокомментировала Дюжева.

Диетолог добавила, что негативное влияние на здоровье могут оказывать лишь большие порции майонеза — его высокую калорийность никто не отменяет. Однако допустимую норму потребления майонеза можно определить — зависит она от образа жизни и установок на похудение или же набор веса.

Ранее диетолог в беседе с 5-tv.ru назвал способ перестать «кусочничать».