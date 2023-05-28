«Опять красуешься»: за что Сергея Соседова критикует 87-летняя мама

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Мама Сергея Соседова критикует его громкие высказывания об артистах

«Опять красуешься»: за что Сергея Соседова критикует 87-летняя мама

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Музыкальный критик до сих пор живет со своей родительницей и души в ней не чает. А вот у нее к сыну есть претензии.

Мама музыкального критика Сергея Соседова часто комментирует его работу, в частности критикует громкие высказывания о других артистах. В шоу на одном из федеральных каналов Соседов рассказал, как 87-летняя мама относится к его работе.

«Она и сейчас меня критикует. Говорит: „Опять красуешься, опять сказал как-то цветисто“», — признался он.

Мама музыкального критика считает, что он привлекает к себе слишком много внимания. С детства Соседова воспитывали в строгости и не допускали излишней похвалы. Однако карьеру и выбор своего наследника Антонина Петровна не осуждает.

Примечательно, что 55-летний Сергей Соседов сейчас живет с мамой. Знаменитость очень уважает свою родительницу, так как она много вложила в его воспитание. К тому же, Соседов не хочет жить один, а построить семью пока что ему не удается.

«Моя мама как никто другой может заботиться. Я избалован заботой, она очень редкий человек. Считаю, что это подарок судьбы», — говорил музыкальный критик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соседов высмеял Киркорова за интимный инцидент.

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