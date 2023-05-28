Украинка Костюк удивилась освистыванию после отказа пожать руку спортсменке из РБ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Теннисистка заявила, что зрителям должно быть стыдно.

Украинка Костюк удивилась освистыванию после отказа пожать руку спортсменке из РБ

Фото: Zuma / TАСС

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Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что не ожидала освистывания со стороны зрителей из-за отказа пожать руку сопернице из Белоруссии Арине Соболенко после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом спортсменка заявила Daily Express.

«Я этого не ожидала. Я не знаю, как реагировать на это, но люди, честно говоря, должны быть смущены. Я хочу знать, как они отнесутся к этому через десять лет», — заявила Костюк.

Она также добавила, что не будет пожимать руки российским и белорусским соперницам. Костюк не понимает позиции людей, которые думают, что ее позиция изменится.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соболенко сначала удивилась негативной реакции трибун, подумав, что она адресована ей. Но, разобравшись, в чем дело, поблагодарила зрителей за поддержку.

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