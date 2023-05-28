«На неделю боев»: помощь Украине истощила запасы оружия в США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Полковник Макгрегор: у США осталось оружия на неделю боев из-за конфликта с Россией

«На неделю боев»: помощь Украине истощила запасы оружия в США

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Американцы оказалась в очень плохом положении, но пока не понимают этого.

Украинский конфликт истощил запасы оружия в США — их осталось всего на неделю интенсивных боев. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: „Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?“ Я сказал: „Ну, если она продлится всего неделю, то да“», — сказал он.

Макгрегор утверждает, что ракет и боевой техники у США осталось на семь дней серьезных боев. Американцы оказалась в очень плохом положении, но пока не понимают этого, резюмировал полковник.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило о дефиците боеприпасов в США из-за поставок оружия Украине. По данным газеты, украинской армии передали почти все 155-миллиметровые снаряды для артиллерии (около полутора миллионов) и несколько годовых запасов ракет для HIMARS.

На восполнение дефицита потребуется минимум пять-шесть лет, при условии увеличения количества рабочих смен, установки дополнительного оборудования и оптимизации поставок на оружейных предприятиях, подсчитало издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные за сутки уничтожили самоходку Krab и две гаубицы ВСУ.

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«На неделю боев»: помощь Украине истощила запасы оружия в США

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