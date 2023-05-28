Российские военные за сутки уничтожили самоходку Krab и две гаубицы ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) ощутимый урон в военной технике по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника на территориях Донецкой и Луганской народных республик, уничтожив боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» за сутки уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Krab» польского производства.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Над территориями ДНР, Харьковской и Запорожской областей были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. А возле села Новоуспеновское в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении защитники Донбасса уничтожили склады территориальной обороны ВСУ и «иностранного легиона».