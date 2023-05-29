Спокойствие, только спокойствие! Китайский совет дня на понедельник, 29 мая

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 48 0

Сегодня энергии будут бушевать. Поэтому запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что все может пойти не по плану.

Спокойствие, только спокойствие! Китайский совет дня на понедельник, 29 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 мая 2023 года?

Не ждите от этого понедельника спокойствия, размеренности и тотального успеха в делах. День обещает быть довольно нервным и импульсивным. Энергии столкновения Огня и Воды во всех видах могут принести излишнюю эмоциональность тем, от кого вы этого совсем не ожидали.

Совет дня: затаиться и не отсвечивать, то есть не планировать важных дел, судьбоносных встреч, закладывать в расписание дополнительное время на случай форс-мажоров и топу подобное.

Предостережение дня: в понедельник возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, так что если это ваш случай — примите профилактические меры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

4:21
Волшебная пилюля от страданий: 29 мая 2023 произойдет парад планет
4:10
Тяжело в учении — легко в бою: как проходит подготовка бойцов группировки «Юг»
4:04
Быстрая обработка: по каким схемам телефонные мошенники чаще всего разводят россиян
3:50
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 года
3:28
Кудрявцева назвала молодого мужа нудным домоседом: «В нашей паре он старик»
3:20
Федор Житник: что можно и нельзя делать 29 мая

Сейчас читают

Брат Дианы Гурцкая не может смириться со смертью Кучеренко: «Ты еще с нами»
«Хороший друг»: как переизбрание Эрдогана отразится на отношениях Турции и России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023