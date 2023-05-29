Была в наушниках: рабочий чудом спас женщину от смерти под колесами поезда

Состав пронесся в считанных сантиметрах от счастливицы.

В Подмосковье молодая женщина едва не погибла под колесами поезда. На волосок от смерти она была, когда переходила железнодорожные пути.

От верной гибели женщину спас рабочий — он оттолкнул незнакомку буквально за секунду до того, как могла произойти трагедия. Поезд на огромной скорости пронесся в считанных сантиметрах от счастливицы. Она даже не заметила приближающийся состав, потому что была в наушниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец двоих детей в Санкт-Петербурге спал пожилую женщину от приближающегося товарного поезда.