Была в наушниках: рабочий чудом спас женщину от смерти под колесами поезда

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Рабочий в Подмосковье спас женщину от попадания под колеса поезда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Состав пронесся в считанных сантиметрах от счастливицы.

В Подмосковье молодая женщина едва не погибла под колесами поезда. На волосок от смерти она была, когда переходила железнодорожные пути.

От верной гибели женщину спас рабочий — он оттолкнул незнакомку буквально за секунду до того, как могла произойти трагедия. Поезд на огромной скорости пронесся в считанных сантиметрах от счастливицы. Она даже не заметила приближающийся состав, потому что была в наушниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец двоих детей в Санкт-Петербурге спал пожилую женщину от приближающегося товарного поезда.

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Была в наушниках: рабочий чудом спас женщину от смерти под колесами поезда

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