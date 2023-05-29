В Минпромторге РФ намерены изменить порядок локализации автомобилей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Ведомство запланировало снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за другую статью.

В Минпромторге РФ намерены изменить порядок локализации автомобилей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В России намерены изменить порядок локализации автомобилей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на два приближенных к ситуации источника.

В материале уточняется, что Минпромторг РФ планирует изменить порядок локализации промышленной продукции из России. Нововведения коснутся перераспределения баллов, с помощью которых оценивается локализация транспортных средств от окраски и штамповки кузовных деталей в пользу автокомпонентов.

Бальная система в России действует уже четыре года. Она позволила компаниям в 2019 году претендовать на участие в государственных закупках после подписания специального инвесторского контракта. Система предусматривает распределение баллов между автоконцернами, согласно которым компании обеспечивается субсидиями.

Автоконцерны могут получить до семи тысяч баллов. В настоящее время специнвестконтракты подписаны практически со всеми российскими производящими организациями. При расчетах текущей шкалы учитываются баллы за сварку кузова, окраску и штамповку деталей из российских металлов. Всего за эти пункты можно получить до 1500 баллов.

В министерстве промышленности и торговли планируют снизить количество баллов за свару и окраску, чтобы это позволило увеличить их число за локализацию компонентов. Ведомство обсуждает инициативу совместно с отраслевым сообществом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минпромторге рассказали, какие страны планируют прекратить поставки контактных линз в Россию.

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