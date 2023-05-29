Знаменитость неоднократно признавалась, что готова в третий раз испытать радость материнства.

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова-Чистякова — Прим. ред.) удивила поклонников, опубликовав в социальной сети фото с округлившимся животом.

«Ну что, поверили? Забеременела ради кино… А, по-моему, мне идет», — прокомментировала снимок артистка.

Глюкоза спровоцировала слухи о беременности. Фото: Instagram* / glukozamusic

Звезда неоднократно признавалась, что готова снова испытать радость материнства. Сейчас певица воспитывает 16-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру от бизнесмена Александра Чистякова, с которым состоит в браке с 2006 года.

Она любит удивлять поклонников неожиданными и спорными образами. Так, на днях 36-летняя артистка поделилась видео, на котором позирует в серебристом купальнике и шубе на фоне моря.

Однако не все фанаты оценили замысел съемки. Так, кто-то высмеял Глюкозу, посоветовав ей дополнить образ валенками и шапкой.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит четырехлетняя дочь телеведущей Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова.

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