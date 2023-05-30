Теория лжи: как понять, что человек врет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Психолог Самбурский рекомендовал анализировать речь собеседника, чтобы определить ложь

Теория лжи: как понять, что человек врет

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

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Всего несколько деталей подскажут, что ваш собеседник пытается вас обмануть.

Надежных невербальных признаков определения лжи не существует. Однако обман можно распознать, проанализировав речь собеседника. Об этом изданию Газета.ру рассказал психолог Станислав Самбурский.

По его словам, когда человек лжет, он испытывает намного большую когнитивную нагрузку, чем, когда говорит правду. Вранье требует больших усилий и внимания, поэтому речь лжеца становится менее свободной и разнообразной, менее детальной и согласованной. Именно по этим признакам можно распознать ложь, отметил психолог.

По словам Самбурского, лжецы используют меньше слов и предложений, стараются быть краткими и конкретными, чтобы не запутаться в своем вранье или не сказать лишнего. Также они избегают личных местоимений и глаголов в первом лице, стараются дистанцироваться от своей лжи и создать впечатление объективности или неучастия.

Кроме того, врущий человек часто задает вопросы и повторяет слова собеседника, чтобы выиграть время для размышления. Еще лжецы редко используют модальные глаголы — «можно», «нужно», «должен» и слова-усилители –«очень», «совсем», «абсолютно». Они стараются смягчить ложь, сделать ее менее утвердительной.

Орфографические, грамматические и логические ошибки в речи — еще один признак лжи. Вруны не замечают их, так как теряют концентрацию.

Однако Самбурский предупредил, что все вышеперечисленные признаки могут говорить не только о лжи, но и о том, что человек нервничает, скромничает, шутит или не знает, как дать понять, что вы ему симпатичны. Поэтому делать выводы о собеседнике по речи или поведению нужно с осторожностью.

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