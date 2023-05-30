Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник, 30 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 11 0

Сегодня стоит попробовать что-нибудь новое. Однако исключите из списка дел все, что связано с экстримом.

Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник, 30 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 мая?

Во вторник еще будут ощущаться отголоски бурь понедельника. Мысли и чувства у многих могут быть оскорблены, нервы расшатаны, а дела пребывать в беспорядке. Потратьте время — приведите себя и свой мир в чувство.

Совет дня: во вторник обязательно надо сделать что-то, чего вы никогда не делали. Единственное, не стоит при этом слишком рисковать. Новый маршрут вместо привычного, новая еда, знакомство с новыми людьми — этого будет вполне достаточно, чтобы привнести энергию нового в вашу жизнь.

Предостережение дня: вторник абсолютно не предназначен для занятий чем-то экстремальным. Любые рискованные для жизни и здоровья занятия, развлечения лучше отложить на потом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

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