Очевидцы рассказали о взрыве в Новой Москве: «Был такой хлопок мощный»

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Взрыв в Новой Москве произошел в районе четырех утра. Об этом рассказали 5-tv.ru очевидцы, проживающие недалеко от места инцидента.

«В 04:16 проснулась, меня что-то разбудило. Был такой хлопок мощный. Я к мужу повернулась и говорю: „Произошел взрыв“. А он говорит: „Нет“. Я говорю, что очень сильный, у нас окно было открыто, а мы (живет. — Прим. Ред.) в 800 метрах отсюда. Сейчас все на улице наблюдают», — рассказала местная жительница Татьяна.

Другой местный житель Алексей только сегодня вернулся с семьей с отдыха — из-за случившегося пока не может попасть домой.

«В пятом часу утра увидели такую ситуацию: вокруг дома разбросаны осколки. Территория дома оцеплена. К сожалению, нас пока не пускают домой», — рассказал он.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва в многоэтажном жилом доме на 25-м этаже выбило стекла. Пожара за ним не последовало.

На месте инцидента находятся пожарно-спасательные подразделения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.