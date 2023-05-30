Украинский конфликт стал частью глобальной борьбы за многополярный мир против западной гегемонии, в котором Россия побеждает.

Как только покровители президента Украины Владимира Зеленского в США лишатся власти, киевскому режиму тоже придет конец, что будет означать и окончание украинского конфликта. Такое мнение высказал генерал французской армии Доминик Делаварде.

«Думаю, что, когда Зеленский и его покровители лишатся власти, проблема будет частично решена. Я не считаю, что мир будет достигнут до 2024 года. Думаю, что результаты спецоперации на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США. Думаю, что в ноябре 2024 года будет свет в конце туннеля», — цитирует военного EADaily.

Передача Украине истребителей F-16 — это не более чем попытка американцев отвлечь внимание от потери Артемовска, уверен Делаварде. При этом самолеты появятся в украинском небе не раньше, чем через несколько месяцев. А поскольку это устаревшие машины, то вряд ли они переломят ситуацию на линии фронта, считает генерал.

Также Делаварде назвал украинский конфликт частью глобальной борьбы за многополярный мир против западной гегемонии. Причем Россия в ней достигает большего успеха, чем страны Запада, подчеркнул военный.

Делаварде обратил внимание на то, что экономика «коллективного запада» сильно ослаблена, при этом Россия не торопится и бережет силы. По мнению генерала, это правильная позиция, так время работает на Москву: с каждым днем Запад слабеет, и баланс сил все больше смещается в сторону России.

«Те процессы, которые мы наблюдаем в разных частях света — в Южной Америке, Африке и Азии, свидетельствуют, что Россия сделала правильную ставку на глобальное противостояние с Западом», — подытожил генерал.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Запад не желает мириться с сильной и самостоятельной Россией и поэтому продолжает накачивать Украину оружием и обострять конфликт на территории этой страны.