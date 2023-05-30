Песков: после атаки БПЛА угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет

В Кремле сообщили, что угрозы для жителей Москвы и Подмосковья после атаки беспилотных летательных аппаратов нет. Ситуацию оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами

«Слава Богу нет никаких жертв. В настоящий момент никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет», — отметил он.

Официальный представитель Кремля также ответил на вопрос о необходимости подготовки обращения главы РФ Владимира Путина к населению в связи с тревожной обстановкой. По словам Пескова, Москва в настоящее время таких планов не строит.

Утром 30 мая в нескольких районах столицы произошла атака дронов, в результате чего незначительные повреждения получили несколько зданий. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что граждане не получили серьезных ранении и травм. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, что взрывы, которые могли слышать местные жители — это работа систем противовоздушной обороны.

Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на поражение объекта на Украине.