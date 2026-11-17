В период с 17:00 16 ноября до 7:00 17 ноября было уничтожено около 800 украинских беспилотников, летевших в сторону Московского региона. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Большая часть из них уничтожена ВКС ПВО Минобороны на дальних рубежах», — написал он.

По словам Сергея Собянина, 321 БПЛА был нейтрализован на подлете к Москве, остальные — на дальних рубежах. Мэр уточнил, что кроме военнослужащих ВКС ПВО Минобороны хорошо себя показали и бойцы недавно созданного отряда Барс Москвы. За прошедшие двое суток они уничтожили порядка 300 вражеских беспилотников.

«Молодцы», — резюмировал Сергей Собянин.

Днем ранее российские бойцы нейтрализовали около 600 БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Об этом также сообщал мэр. По его информации, на подлете к столице уничтожили 191 дрон ВСУ.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских формирований. Объектами нападений становятся мирные города и гражданская инфраструктура: многоквартирные и частные дома, образовательные учреждения, а также административные здания.

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