Атака беспилотников на Москву: хронология событий и рассказы очевидцев

Уголовное дело по статье теракт уже возбудили в Следственном комитете. И есть первые версии, откуда запускали беспилотники и как им удалось преодолеть огромное расстояние. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с очевидцами атаки. И еще узнал: почему для удара были выбраны именно такие — исключительно мирные цели.

Первые признаки атаки с воздуха появились около четырех утра. Первыми полет беспилотников зафиксировали, конечно, силы ПВО.

«Был громкий звук, он не был похож на фейерверк, просто был хлопок сильный», — рассказывает очевидец.

«В 04:16 я проснулась, меня что-то разбудило, был такой хлопок мощный», — рассказывает другой очевидец.

Идин из дронов врезался также в жилое здание на Профсоюзной. Жильцов эвакуировали.

«Удар, хлопок и стекла посыпались», — говорит очевидец.

Еще один БПЛА попал в высотку на Ленинском проспекте. И тоже не взорвался. Ни в одном из случаев жертв нет.

«Я услышала, будто что-то жужжит. Ну вот как дрон летает. И потом будто врезался», — рассказывает очевидец.

«Главная деталь — высота полета беспилотника. Он попал в это здание, оно жилое. Около 30 этажей, но место попадания на 14-м этаже. Снаружи даже почти ничего не видно, только окно разбито. А это значит, что летел беспилотник на высоте около 50 метров строго с юга на север, и как-то обогнул окружающие высотные здания», — рассказывает журналист.

Всю информацию по атаке беспилотников резюмировали в Минобороны. Военное ведомство заявило о восьми целях.

«Три подавлены РЭБ и отклонились, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять сбили БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье», — сообщили в ведомстве.

Какие именно дроны участвовали в налете — предстоит выяснить экспертам. Уже понятно, что Украина использовала сразу несколько типов беспилотников. Один похож на БПЛА с названием «Бобер». Информации в открытом доступе о нем крайне мало.

Путин получал доклады об атаке БПЛА на Москву в режиме реального времени

Еще один тип со схемой «летающее крыло» недавно нашли под Брянском. Такой же безуспешно атаковал Тульскую область еще зимой. Такие цели — самые сложные для пво. Мало того, что высота полета усложняет обнаружение, еще и корпус состоит из углепластика. По большому счету, из железа только маленький двигатель.

«Поэтому по таким трудным, очень эффективно работают панцири, особенно его оптикоэлектронной станции, которая видит двигатели этих дронов. Ну, достаточно хорошо, и поэтому „Панцири“ и отработали очень эффективно, сбив пять дронов», — рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.

Атака беспилотниками моквы и области — терроризм в чистом виде. Военной ценности в таком ударе никакой, пострадали только жилые дома. Из ущерба — несколько выбитых окон, и внешняя обшивка зданий. Какими были цели атаки ВСУ неизвестно, но достичь их у Украины явно не получилось.