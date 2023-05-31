Новые сутки обещают быть удачными для каких-либо начинаний или завершения важных проектов. Поэтому смело планируйте, действуйте, рискуйте!
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 31 мая?
Среда обещает стать довольно удачной. Плодородие, успех в делах, понимание и помощь — вот энергии, олицетворяющие этот день. Имеет смысл запланировать на среду самые важные для вас дела — от выхода на новую работу до начала лечения.
Совет дня: самые большие бонусы от энергий среды получит все, связанное со сферой отношений. Планируйте и назначайте на этот день встречи, свидания, переговоры, разводы и примирения.
Предостережения дня: среда не благоволит закулисным интригам и тайным играм. Не стоит искушать судьбу и даже пытаться заварить скрытую от всеобщих глаз кашу. Все неминуемо и довольно больно вылезет наружу.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.
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