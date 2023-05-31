Беременную принцессу Евгению заметили на прогулке с мужем в Лондоне

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35 0

Представительница королевской семьи Великобритании ждет второго ребенка, он должен появиться на свет буквально на днях.

Беременную принцессу Евгению заметили на прогулке с мужем в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Британская принцесса Евгения, ожидающая появления на свет второго ребенка, предстала во всей красе перед папарацци в компании супруга Джека Бруксбэнка во время шопинга. Дочь принца Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон уже на последнем сроке беременности. Как однажды проговорилась мама принцессы, малыш должен родиться в конце мая. А значит, буквально на днях может прозвучать радостное объявление о пополнении.

Евгения родила первенца два года назад. О второй беременности 33-летняя представительница королевского семейства сообщила в январе. Активно афишировать свое положение, очевидно, она не планировала, но накануне родов все-таки осчастливила поклонников, попав в объективы камер на улице. Для прогулки с супругом принцесса выбрала легкое голубое платье в цветочек, белые кеды и солнечные очки.

Никаких атрибутов королевской жизни — Евгения обошлась без макияжа и даже укладки, ее муж надел джинсы и футболку. Пара выглядела счастливой и влюбленной — они держались за руку, обнимались, оживленно что-то обсуждали. Это был действительно редкий выход в свет для принцессы, на публике она не появлялась с 16 мая.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто из монаршей семьи Великобритании может пострадать из-за беременности принцессы Евгении. Этот ребенок станет 13-м правнуком покойной королевы Елизаветы II.

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