Полицейская машина после столкновения с такси вылетела на тротуар в центре Москвы — видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 132 0

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля полиции и такси

Полицейская машина после столкновения с такси вылетела на тротуар в центре Москвы — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

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Серьезное ДТП произошло на улице Покровка.

В центре Москвы произошла авария с участием полицейской машины. Судя по кадрам, на улице Покровка столкнулись такси и автомобиль полиции так, что последний вылетел на тротуар.

По информации 5-tv.ru, на данный момент медики осматривают участников ДТП на предмет стресса, серьезных пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мытищах иномарка попала в ДТП, а после въехала в толпу на тротуаре.

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