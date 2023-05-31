Серьезное ДТП произошло на улице Покровка.

В центре Москвы произошла авария с участием полицейской машины. Судя по кадрам, на улице Покровка столкнулись такси и автомобиль полиции так, что последний вылетел на тротуар.

По информации 5-tv.ru, на данный момент медики осматривают участников ДТП на предмет стресса, серьезных пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мытищах иномарка попала в ДТП, а после въехала в толпу на тротуаре.