Полицейская машина после столкновения с такси вылетела на тротуар в центре Москвы — видео
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В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля полиции и такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru
Серьезное ДТП произошло на улице Покровка.
В центре Москвы произошла авария с участием полицейской машины. Судя по кадрам, на улице Покровка столкнулись такси и автомобиль полиции так, что последний вылетел на тротуар.
По информации 5-tv.ru, на данный момент медики осматривают участников ДТП на предмет стресса, серьезных пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мытищах иномарка попала в ДТП, а после въехала в толпу на тротуаре.
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