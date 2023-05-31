В Госдуму снова внесли законопроект о налоге для уехавших россиян

Новые поправки в налоговое законодательство в России коснутся тех, кто покинул страну. Об этом говорится во внесенном на рассмотрение в Госдуму документе.

В частности, мера коснется тех россиян, которые уехали из страны и утратили налоговое резидентство, но продолжают работать удаленно.

«Правила для платящих НДФЛ по 13%-й ставке начнут действовать с 2024 года, для платящих 15% — с 2025 года», — говорится в сообщении.

Теперь, чтобы платить налог, получателем средств должен быть российский резидент, которому или перечисляют сумму на счет в российском банке, или деньги поступают от российских организаций и ИП.

Впервые об увеличении размера НДФЛ для уехавших из страны граждан заговорили летом 2022 года. Кстати, налоговое резидентство России теряется только в том случае, если человек находится за границей 183 дня и более в течение одного календарного года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как для уехавших россиян сохранят НДФЛ в 13%.