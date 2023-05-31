Кондитер Агзамов рассказал, насколько придирчив к жене в быту: «Железный порядок»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Кондитер Агзамов признался, что был сильно придирчив к жене в бытовых вопросах

Кондитер Агзамов рассказал, насколько придирчив к жене в быту: «Железный порядок»

Фото: Instagram* / renat_agzamov

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Звездный кондитер на собственном производстве требует от подчиненных аккуратности, порядка и чистоты круглосуточно. Неужели и любимая супруга должна следовать этому правилу?

Известный кондитер и ведущий кулинарных шоу на российском телевидении Ренат Агзамов рассказал, каков он в быту. Всем известно, на собственном производстве он придерживается жестких правил: всегда должна быть чистота, порядок, сотрудники обязаны работать аккуратно, в холодильнике необходимо соблюдение товарного соседства, а каждый продукт должен быть промаркирован.

«Раньше я был придирчивым, очень сильно. Не любил товарного соседства, требовал, чтобы все продукты в холодильнике были промаркированы, как на работе, чтобы везде сохранялся железный порядок. А сейчас уже стал другим: добрее и мягче. И жена этим очень довольна», — признался Агзамов в беседе с изданием 7Дней.ru.

Он также поведал, как его сын относится к кулинарии. По словам Агзамова, Тимура совсем не тяготит к приготовлению блюд или десертов. Хотя сварить себе пельмени или пожарить яичницу может себе всегда. Агзамов же не заставляет мальчика полюбить кухню. Наоборот — вместе с женой Валерией дает полную свободу в вопросе выбора занятия.

«Я Тимура не насилую, хочет — пусть отдыхает, не хочет — ну пожалуйста. Единственное, мы ограничиваем в гаджетах: час в день. Все. Чтобы глаза не портил», — заключил кондитер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ренат Агзамов однажды шокировал балерину Анастасию Волочкову.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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