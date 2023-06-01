Рыжая бестия: Анна Семенович показала себя в дерзком образе

Экс-солистка группы «Блестящие» стала блондинкой после того, как покинула коллектив и начала сольную карьеру. Теперь же она вернулась к прошлому образу. Надолго ли?

Российская певица Анна Семенович показала себя в образе с длинными рыжими локонами и ярким макияжем на лице. Фото экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала в личном блоге.

«Все! Я покрасилась в рыжий цвет! Помните меня такой рыженькой из „Блестящих“?» — прокомментировала артистка свое преображение.

Хоть Семенович и сказала, что перекрасилась, в действительности она одолжила парик у гримеров. Новый образ Анна примерила во время съемок клипа. Команда разработала сразу несколько ярких обликов.

Анна Семенович стала популярной именно с рыжим цветом волос. Фото: Instagram* / ann_semenovich

Как напоминают 7Дней.ru, много лет назад Семенович действительно ходила с рыжим цветом волос. Именно в таком виде она прославилась на всю страну в составе группы «Блестящие». Блондинкой артистка стала после того, как начала сольную карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович прокомментировала слухи об интимных услугах, которые солистки группы «Блестящие» якобы оказывали на корпоративах в годы популярности коллектива.

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