«Никакого прорыва ВСУ нет»: белгородский оперштаб пояснил обстановку в регионе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Белгородский оперштаб опроверг данные о прорыве ВСУ в регион

«Никакого прорыва ВСУ нет»: белгородский оперштаб пояснил обстановку в регионе

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Никакого прорыва украинских боевиков в Белгородскую область не было. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.

Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.

Известно, что украинские боевики уже несколько ночей подряд терроризирует мирное население Шебекино. Ночью 31 мая они нанесли по населенному пункту массированный удар. К счастью, никто из местных жителей не погиб, однако четверо пострадали.

Это ночью был новый обстрел города. По последним данным, пострадали пять человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВСУ в течение часа обстреливали минувшей ночью Шебекино.

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