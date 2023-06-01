Владимир Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества. Об этом сообщило государственное агентство Moldpres.

Известно, что на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики и борьбы с гибридными угрозами. Президент Украины прибыл в Молдавию первым из всех участников саммита. До последнего момента его участие было под вопросом из соображений безопасности.

Безопасность и охрану членов саммита будут обеспечивать сотрудники МВД Румынии, которые уже прибыли на территорию винодельни в деревне Бульбоака, где будет проходить встреча.

Небо в Молдавии с 31 мая по 2 июня будет открыто только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите. Всего в нем участвуют 50 делегаций. Среди них могла быть и Турция, но президент Реджеп Тайип Эрдоган в последний момент отказался от участия.

В России к предстоящему саммиту относятся скептически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за встречей, но считают ее неполноценной без России.

«Вместе с тем говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правящая партия Молдавии предложила отменить празднование 9 Мая.