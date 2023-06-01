Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

|
Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

До последнего момента его участие было под вопросом из соображений безопасности.

Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества. Об этом сообщило государственное агентство Moldpres.

Известно, что на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики и борьбы с гибридными угрозами. Президент Украины прибыл в Молдавию первым из всех участников саммита. До последнего момента его участие было под вопросом из соображений безопасности.

Безопасность и охрану членов саммита будут обеспечивать сотрудники МВД Румынии, которые уже прибыли на территорию винодельни в деревне Бульбоака, где будет проходить встреча.

Небо в Молдавии с 31 мая по 2 июня будет открыто только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите. Всего в нем участвуют 50 делегаций. Среди них могла быть и Турция, но президент Реджеп Тайип Эрдоган в последний момент отказался от участия.

В России к предстоящему саммиту относятся скептически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за встречей, но считают ее неполноценной без России.

«Вместе с тем говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правящая партия Молдавии предложила отменить празднование 9 Мая.

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

10:29
Глава МВД наградил детей-героев за помощь при задержании преступников
10:26
«В кругу друзей»: Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей
10:20
«Я вас обожаю!» — Агата Муцениеце ответила на критику своего носа
10:13
Куда ни кинь: экономист предрек рецессию в США даже после маневра с госдолгом
10:10
«Вернулись к привычной жизни»: все дома отремонтированы после атак БПЛА в Москве
10:02
Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1июня, для всех знаков зодиака
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023