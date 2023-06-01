В Калужской области упал неопознанный объект

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

В результате там произошел пожар. Какие еще есть подробности?

В Калужской области упал неопознанный объект

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Hannu Hautala/FLPA

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Ранним утром в Калужской области упал неопознанный летающий объект. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект», — говорится в сообщении.

Оказалось, что сразу после падения объекта произошел взрыв и образовалась воронка. Власти региона сообщают, что даже загорелась трава. Пострадавших нет, сейчас на месте работают подразделения МЧС.

Неопознанный объект упал в Калужской областиНеопознанный объект упал в Калужской области. Фото: 5-tv.ru

До этого НЛО заметили на Урале. Кто-то предполагал, что это метеорит, кто-то даже заподозрил, что в гости к горожанам прибыли обитатели другой планеты. Однако власти города поспешили развеять все домыслы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сообщения о «падении неопознанного объекта на Урале» назвали фейком.

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