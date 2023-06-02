Очень устала: Мария Погребняк на фоне слухов о разводе отправилась в отпуск

Бизнесвумен не стала уточнять, куда именно собралась и как долго пробудет в отъезде.

Модель и бизнесвумен Мария Погребняк на фоне слухов о разводе с супругом футболистом Павлом Погребняком призналась, что очень устала. В своем блоге она уже отмечала, что ей надоели постоянные расспросы поклонников о личной жизни. По признанию звезды, она решила оставить троих сыновей и супруга в столице.

Знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала в джинсовом костюме и голубым чемоданом. При этом женщина не стала уточнять, куда именно собралась и как долго пробудет в отпуске.

Поклонники предположили, что бизнесвумен отправилась в Дубай, где в апреле купила недвижимость. Сама Погребняк заявляла, что не собирается эмигрировать из Москвы, а квартиру планирует сдавать в аренду.

За годы совместной жизни со спортсменом, по ее признанию, ей пришлось пройти через многие трудности. Раньше она устраивала скандалы из-за ревности, но со временем стала более мудрой в таких вопросах. Однако некоторое время назад СМИ утверждали, что в отношениях звездной пары опять начались трудности. Сама Мария от прямых ответов уходит, лишь интригует. Например, несколько дней назад она опубликовала в своем блоге фото, подписав его так: «Раньше прислушивалась к сердцу, теперь к разуму».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Погребняк однажды чуть не развелась с мужем.