Эвелина Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ
Актриса появилась на мероприятии в сопровождении коллеги по творческому цеху Максима Дрозда.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Эвелина Бледанс блеснула анатомическими подробностями стройного тела на вечеринке в честь 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Нижнее белье под ее тесный наряд не поместилось, однако смущения это у звезды не вызвало. Она наслаждалась событием и встречей с коллегами, самозабвенно танцевала, позволяя публике получше разглядеть ее со всех сторон.
Вечеринка собрала в одном месте множество известных актеров и кинодеятелей, а также молодое поколение, им вручалась премия «Аванс». Все гости ММКФ пришли на праздник в белом согласно установленному дресс-коду. Актриса Елена Подкаминская выбрала аристократичный образ с брюками палаццо и жакетом со шлейфом, Анастасия Макеева — платье-футляр на одно плечо. Светлана Камынина оголила спину и зону декольте в платье, напоминающем легендарное творение Марка Бауэра.
Актриса сделала ставку на фигуру и не прогадала.
На праздник ММКФ пришли также Ида Галич, Сергей Гармаш, Анастасия Волочкова, Светлана Бондарчук, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Вячеслав Манучаров, Екатерина Волкова, Елена Бирюкова, Анна Шатилова Павел Баршак, Алена Свиридова и многие другие, для гостей пели Люся Чеботина и IVAN. Бледанс стала одной из самых запоминающихся фигур вечера. Эффектный наряд она дополнила необычной прической, в которую воткнула несколько десятков длинных игл.
На протяжении всего мероприятия Бледанс сопровождал актер Максим Дрозд. Артисты вместе снимались в фильме «Проклятый рай», им не раз приписывали романтические отношения. А горячие танцы откровенной звезды поддержали Юлия Михальчик и Анна Калашникова.
Ранее, писал 5-tv.ru, 54-летняя Эвелина Бледанс рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту.
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