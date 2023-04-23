Эвелина Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ

Актриса Эвелина Бледанс блеснула анатомическими подробностями стройного тела на вечеринке в честь 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Нижнее белье под ее тесный наряд не поместилось, однако смущения это у звезды не вызвало. Она наслаждалась событием и встречей с коллегами, самозабвенно танцевала, позволяя публике получше разглядеть ее со всех сторон.

Вечеринка собрала в одном месте множество известных актеров и кинодеятелей, а также молодое поколение, им вручалась премия «Аванс». Все гости ММКФ пришли на праздник в белом согласно установленному дресс-коду. Актриса Елена Подкаминская выбрала аристократичный образ с брюками палаццо и жакетом со шлейфом, Анастасия Макеева — платье-футляр на одно плечо. Светлана Камынина оголила спину и зону декольте в платье, напоминающем легендарное творение Марка Бауэра.

Актриса сделала ставку на фигуру и не прогадала. Фото: Пресс-служба журнала «КиноРепортер»

На праздник ММКФ пришли также Ида Галич, Сергей Гармаш, Анастасия Волочкова, Светлана Бондарчук, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Вячеслав Манучаров, Екатерина Волкова, Елена Бирюкова, Анна Шатилова Павел Баршак, Алена Свиридова и многие другие, для гостей пели Люся Чеботина и IVAN. Бледанс стала одной из самых запоминающихся фигур вечера. Эффектный наряд она дополнила необычной прической, в которую воткнула несколько десятков длинных игл.

На протяжении всего мероприятия Бледанс сопровождал актер Максим Дрозд. Артисты вместе снимались в фильме «Проклятый рай», им не раз приписывали романтические отношения. А горячие танцы откровенной звезды поддержали Юлия Михальчик и Анна Калашникова.

Ранее, писал 5-tv.ru, 54-летняя Эвелина Бледанс рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту.