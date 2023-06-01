Путин: нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности

Нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент Польши Анджей Дуда развеял мнение о том, что российский лидер Владимир Путин «проиграл войну», когда Финляндия вступила в НАТО.