Путин: нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности
| Политика Срочная новость 17 0
Нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент Польши Анджей Дуда развеял мнение о том, что российский лидер Владимир Путин «проиграл войну», когда Финляндия вступила в НАТО.
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