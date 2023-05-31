«Дамы и господа»: Дуда сделал неожиданное заявление о Путине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 187 0

Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны

«Дамы и господа»: Дуда сделал неожиданное заявление о Путине

Фото: www.globallookpress.com / Damian Burzykowski

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Тема:
Спецоперация

Президент Польши отметил, что Россия смогла мобилизовать все силы на фоне проведения спецоперации.

Президент Польши Анджей Дуда развеял мнение о том, что российский лидер Владимир Путин «проиграл войну», когда Финляндия вступила в НАТО. Свое мнение он высказал в беседе с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

Дуда отметил, что сами финны некоторое время думали, стоит ли отказываться от нейтралитета. А Россия, в свою очередь, сегодня представляет собой крупную ядерную державу с большими запасами оружия и имеет преимущество над боевиками в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Президент Польши также заметил, что РФ мобилизовала свои силы и правильно выстроила экономику.

«Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — подчеркнул Дуда.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев получил от США новый грант в размере более миллиарда долларов.

Тема:
Спецоперация
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