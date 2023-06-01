Лионель Месси покинет футбольный клуб ПСЖ по окончании сезона

Именитый спортсмен Лионель Месси покинет французский футбольный клуб ПСЖ по окончании сезона. Заявление сделал главный тренер команды, выступая на пресс-конференции.

Кристоф Гальтье сообщил, что матч против «Клермона» будет последним для Месси. Футбольные клубы встретятся на поле 3 июня.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола», — подчеркнул тренер.

Слухи об уходе Лео Месси из ПСЖ зародились еще в начале мая. Тогда футболист, несмотря на запрет главного тренера, улетел в Саудовскую Аравию. После этого его отстранили от тренировок и матчей на две недели. Затем появилась информация, что контракт с Месси продлевать не планируют.

В каком клубе Месси будет играть дальше — большая загадка. Есть предположения, что Саудовская Аравия готовится предложить футболисту крупный контракт, чтобы присоединить его клубу «Аль-Хиляль». Об этом пишет издание RMC Sport.

По другой информации, за популярного футболиста поборется «Барселона», которую Месси покинул в 2021 году. Также интерес к Месси исходит от США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе.