США прекратили передавать России информацию о своих вооружениях в рамках ДСНВ

США приняли решение перестать передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил Госдеп.

«США не предоставляют РФ предписанные договором уведомления, включая обновленные данные о статусе и месторасположении подотчетных соглашению систем, таких как ракеты и пусковые установки. А также телеметрические данные о запусках ими межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках», — отмечено в заявлении.

Вместе с тем США решили отозвать визы, которые выдавали российским специалистам для проведения инспекций на американской территории.

Как известно, Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. При этом глава государства не исключил возможность продолжения сотрудничества в части данного договора. Однако для этого, по его словам, российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО.

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