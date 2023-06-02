Владимир Путин провел встречу с главой фонда «Круг добра»

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За два года тысячи детей с редкими заболеваниями смогли получить бесплатно необходимые лекарства.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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О детском здоровье сегодня шла речь и на встрече Владимира Путина с председателем Фонда «Круг добра» — протоиереем Александром Ткаченко. Уже более семи тысяч детей с редкими заболеваниями получили жизненноважные препараты бесплатно и в кратчайшие сроки.

«Как только в мире появляется новый лекарственный препарат с доказанной эффективностью, он может быть доступен российским детям по решениям экспертного совета и с радостью можем доложить вам, что Россия занимает лидирующее место в мире по доступности орфанных препаратов для российских детей», — сказал Ткаченко.

«Как вы организовали?» — поинтересовался глава государства.

«Проводили регулярные встречи с родителями пациентами. Мы смогли понять, в чем их нужды. Привлечены были ведущие эксперты министерства здравоохранения», — ответил руководитель фонда.

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