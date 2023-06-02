Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после падения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

В Белом доме сообщили об удовлетворительном самочувствии Байдена после падения

Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после падения

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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В какой-то момент публике показалось, что 80-летний американский лидер получил травму, когда потерял равновесие. Так ли это на самом деле?

С президентом США Джо Байденом, который упал на глазах у всей публике на сцене, все в порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт в Twitter.

«Он в порядке. Когда он пожимал руку, на сцене лежал мешок с песком», — рассказал Лаболт.

Инцидент с американским лидером случился днем ранее во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Спускаясь со сцены, Байден внезапно рухнул на пол. Тут же он попытался подняться, но самостоятельно не смог. Только благодаря помощи со стороны глава государства смог встать.

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Это не первый случай, который вызывает сомнения у жителей страны, способен ли Байден и дальше руководить государством. Ему уже 80 лет. Все чаще он путает в своей речи слова, спотыкается на ровном месте или просто совершает кажущиеся со стороны странные вещи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Джо Байден упал на сцене.

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