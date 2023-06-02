Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте уже работают оперативные службы.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — заявил Богомаз.

По его словам, в результате обстрела загорелся жилой дом, сейчас на месте работают оперативные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белгороде на проезжую часть упал снаряд.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

10:55
«Это ужас!» — Алферова прошлась по Васильевой за слова о домогательствах на съемках
10:50
Старовойт рассказал о повреждениях после атаки беспилотников в Курске
10:49
Действия нацистов в Волгоградской области потребовали признать геноцидом
10:41
Момент «столкновения» Джо Байдена с вертолетом попал на видео
10:35
Всем молчать: российским блогерам могут запретить обсуждать наркотики
10:27
«Солнечные дети» приехали в Академию художественной гимнастики «Небесная Грация» в Сочи

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023