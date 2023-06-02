Мезенцев: на Заседании Совета Министров СГ рассмотрят 15 вопросов

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Стороны обсудят в первую очередь вопросы экономики.

Мезенцев: на Заседании Совета Министров СГ рассмотрят 15 вопросов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

К рассмотрению на Заседании Совета Министров Союзного государства в Москве вынесено 15 вопросов. Об этом перед совещанием заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

«Проводим очередное заседание группы, вынесено к рассмотрению 15 вопросов, которые стороны считают актуальными и содержательными», — сказал он в рамках заседания.

Обсуждаемые вопросы касаются экономической интеграции стран и строительства Союзного государства. Мезенцев поблагодарил сопредседателей группы за выход в очный формат обсуждений. Он отметил, что с 2021 года группа доказала свою значимость, проведено уже 10 заседаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какого уровня отношений достигли Россия и Белоруссия за годы дружбы.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

14:04
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО противника
13:51
Опять без трофея: почему Кубок Стэнли снова не приедет в Россию
13:46
«Богемская рапсодия» могла называться по-другому — тайну раскрыли заметки Фредди Меркьюри
13:42
«Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
13:33
Путин обсудил с членами Совбеза внутриполитическую безопасность России
13:25
Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
«Это ужас!» — Алферова прошлась по Васильевой за слова о домогательствах на съемках
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023