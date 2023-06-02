«Важный день!» — Татьяна Буланова выходит замуж в третий раз

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Полина Долгова
Полина Долгова 2 331 0

54-летняя певица Татьяна Буланова выходит замуж в третий раз

«Важный день!» — Татьяна Буланова выходит замуж в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Избранником звезды оказался мужчина, который младше ее на 19 лет.

Певица Татьяна Буланова снова выходит замуж, торжество проходит 2 июня в Санкт- Петербурге. Об этом в социальных сетях сообщила близкая подруга звезды Лена Королева.

«Сегодня важный день для Санкт-Петербурга! Выходит замуж наша любимая певица всех времен и народов. Танечка Буланова! Ура», — написала она.

Позже эту информацию изданию StarHit подтвердила и сама знаменитость. Она поблагодарила журналистов за поздравления в свой адрес.

Избранником артистки стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше Булановой на 19 лет. Возлюбленные объявили о помолвке еще в ноябре прошлого года.

Этот брак станет для 54-летней певицы третьим. Прежде знаменитость была в официальных отношениях с музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым.

От предыдущих браков у нее есть сыновья Александр и Никита. Наследники Булановой с теплотой относятся к ее нынешнему избраннику, они счастливы за маму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова похудела на пять килограммов перед свадьбой.

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