Захару Прилепину придется заново учиться ходить после серии операций

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Губернатор Нижегородской области Никитин: Прилепину нужно заново учиться ходить после операций

Захару Прилепину придется заново учиться ходить после серии операций

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Знаменитый писатель, на которого было совершено покушение, все еще находится в больнице.

Последние новости о состоянии писателя Захара Прилепина сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он навестил деятеля культуры в больнице.

«Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — написал губернатор.

Губернатор Нижегородской области навестил Захара Прилепина в больницеГубернатор Нижегородской области навестил Захара Прилепина в больнице. Фото: Telegram / glebnikitin_nn

Впереди у Прилепина — сложный этап восстановления, но Никитин полон оптимизма.

«Захар — офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья!» — уверен губернатор.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции.

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