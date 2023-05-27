Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции

|
Алексей Панков
Алексей Панков 8 0

Каждая из них длилась по четыре-шесть часов.

Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

Читайте нас в: Дзен Новости

Захар Прилепин перенес минимум четыре сложнейших операции. Об этом заявил сам писатель в своем Telegram-канале.

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» отметил, что каждая операция длилась от четырех до шести часов. Также он подчеркнул, что одних сломанных костей смог насчитать 12 штук.

«Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьtз прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут», — отметил публицист.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Мужчина выжил, получив множественные травмы. Во время теракта погиб его друг и соратник.

Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переживший покушение писатель Захар Прилепин активно восстанавливается после полученных травм и ранений.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции
15:35
Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow
15:29
Участник парусной регаты без вести пропал в Ульяновской области
15:13
Вот это голос: Ольга Бузова спела для фанатов вживую и без музыки
15:01
«Винтаж» — это религия»: Романоф о философии группы
14:49
Google больше не нужен: Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Обманутый жених жестко отомстил невесте за измену прямо на фуршете
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Нобелевский лауреат, плейбой, челночный дипломат: Генри Киссинджеру — 100 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023