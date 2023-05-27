Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции

Захар Прилепин перенес минимум четыре сложнейших операции. Об этом заявил сам писатель в своем Telegram-канале.

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» отметил, что каждая операция длилась от четырех до шести часов. Также он подчеркнул, что одних сломанных костей смог насчитать 12 штук.

«Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьtз прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут», — отметил публицист.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Мужчина выжил, получив множественные травмы. Во время теракта погиб его друг и соратник.

Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переживший покушение писатель Захар Прилепин активно восстанавливается после полученных травм и ранений.