Стриженова рассказала про проделки спасенной белки, что живет в их семье: «Тын-тын»

Зверек полон жизни и радует знаменитость каждый день. Однако так было не всегда. Как грызун стал членом семьи артистки?

Не так давно в семье актрисы Екатерины Стриженовой произошло «пополнение». Новым и уже можно сказать полноправным членом семьи стала белка. Ее звезда обнаружила во дворе своего подмосковного дома — еще совсем маленькой и еще даже не обросшей полноценной шерсткой. Оказалось, что зверек упал с ветки. Сначала Екатерина не вмешивалась — решила подождать, пока за ним придет мама. Однако время шло, а ее так и не появилось. Тогда актриса решила приютить грызуна. Выхаживала долго, кормила из бутылочки, консультировалась с ветеринарами, поскольку при падении бельчонок получил рану на груди. Сейчас он вырос и с ним все хорошо — зовут Коко. И живет белка счастливой, а порой и вовсе сладкой жизнью.

Так, недавно Стриженова рассказала, что зверек впервые попробовал шоколад. И ему очень понравилось.

«У меня белка впервые попробовала шоколад. В честь дня первого лета лежала плиточка шоколада и она… тын-тын-тын (полакомилась. — Прим. ред.). И она стала двигаться в три раза быстрее! Вот что такое глюкоза для мозга!» — рассказала артистка корреспонденту 5-tv.ru в День ГУМовского мороженого.

Актриса спасла от гибели и выходила бельчонка, теперь он полноправный член семьи. Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Moxter; Telegram /strizhenovaekaterina; Instagram* / strizhenovae; 5-tv.ru

При этом Стриженова призналась, что обычно дома сладости не покупает.

«Я не покупаю домой сладости, потому что если какая-то сладость есть дома, то ее обязательно… Я ее обязательно найду!» — посмеялась актриса.

День ГУМовского мороженого состоялся традиционно 1 июня. В этот день звезды российского шоу-бизнеса, театра и кино встали за прилавок в качестве мороженщиков и продавали сладкие десерты всем желающим.

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