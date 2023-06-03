Умерла обладательница двух премий «Грэмми» Синтия Вайль

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Автор десятков хитов скончалась на 83-м году жизни.

Умерла обладательница двух премий «Грэмми» Синтия Вайль

Фото: www.globallookpress.com / tl1 / ZUMApress.com

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Умерла обладательница двух премий «Грэмми», американский автор песен Синтия Вайль. Печальное известие сообщило издание Rolling Stone. Чуть позже дочь сонграйтера подтвердила кончину мамы, но причину не раскрыла.

Свою карьеру Вайль начала во второй половине XX века. Сначала она была сотрудницей музыкального издательства, но достаточно быстро получила общественное признание. Хит-парады она покоряла на протяжении 30 лет — с 1960 по 1990 годы. Ее соавтором был любимый супруг Барри Манн. Вместе с ним она победила сразу в двух номинациях «Грэмми». Тогда же она была включена в Зал славы авторов песен. В браке с Барри она прожила большую часть своей жизни — 62 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине лауреата премии «Оскар» Гленна Фарра.

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