Секретарь Совбеза Украины заявил, что русскоговорящим «нет места в стране»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Политик пообещал произвести некую «зачистку под корень».

Секретарь Совбеза Украины заявил, что русскоговорящим «нет места в стране»

Фото: Yevhenii Liubimov / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим «нет места в стране» и пообещал провести «зачистку под корень». Так он отреагировал на отказ депутата Верховной рады Максима Бужанский перейти на украинский язык в эфире одного из украинских телеканалов.

«Недобиткам, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском языке, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине, — написал Данилов в Twitter.

Бужанский молчать не стал, а написал большой пост в своем Telegram-канале. В ответ он порекомендовал Данилову, который родился в Донбассе, внимательнее изучить Конституцию Украины и статью 161 Уголовного кодекса страны, в которой говорится о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как власти Эстонии разоряли могилы солдат Красной армии.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
Стриженова рассказала про проделки спасенной белки, что живет в их семье: «Тын-тын»
6:24
Секретарь Совбеза Украины заявил, что русскоговорящим «нет места в стране»
6:12
Оленин день: почему 3 июня нельзя заплетать косу
5:50
Умерла обладательница двух премий «Грэмми» Синтия Вайль
5:35
Копейка рубль бережет: как семье законно сэкономить на налогах
5:14
Авербух рассказал о восстановлении Костомарова: «Настоящий боец»

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Авербух рассказал о восстановлении Костомарова: «Настоящий боец»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео