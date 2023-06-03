«Откуда это взялось»: дочь Серова пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Полина Долгова
Полина Долгова 353 0

Дочь Александра Серова обратилась в клинику из-за сильной крапивницы

«Откуда это взялось»: дочь Серова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Наследница обратилась в клинику, где ей подобрали лечение от недуга.

Дочь народного артиста России Александра Серова — Мишель — вышла на связь с нерадостной новостью. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Дело в том, что на ее теле появилась крапивница. Проблемы со здоровьем начались после того, как звездная наследница и ее супруг наелись японскими гедза. Серова обратилась в клинику и сообщила об ухудшении самочувствия в социальных сетях.

«Я не знаю, откуда это взялось. У меня в такой форме никогда не появлялась аллергия. На цветение обычно чешутся глаза, это максимум. И любая таблетка против аллергии быстро снимала симптом», — написала знаменитость.

Также девушка призналась, что у нее есть аллергия на черешню и персики, от которых краснеют глаза.

В публикациях Серова рассказала, что ей порекомендовали придерживаться диеты. Кроме того, ей назначили антигистаминные препараты в значительных дозах, гормональное средство.

Мишель Серова — единственная дочь Серова, она родилась в браке артиста с Еленой Стебеневой. Звездная наследница уже много лет замужем за бизнесменом по имени Роман. В браке у них родились двое детей: дочь Миа и сын Макар.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Серова публично обвинила дочь.

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