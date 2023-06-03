Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Президент Украины Зеленский в интервью WSJ заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление

Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Он также заявил, что хотел бы получить еще некоторое вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контрнаступления в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мы твердо уверены, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени у нас на это уйдет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы к этом», — говорит Зеленский.

Он также добавил, что хотел бы получить еще некоторое вооружение перед контрнаступлением, но Украина не может ждать их.

Западные союзники продолжают накачивать Украину оружием и деньгами, именно поэтому киевская власть не сможет долго оттягивать контрнаступление. Это опасно и с точки зрения военной поддержки Запада, и с точки зрения целостности армии. К тому же страны Запада требуют от Киева доказательств эффективности своих поставок. Поэтому и требуют от Зеленского каких-либо успехов.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подготовке армии РФ к наступлению.

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