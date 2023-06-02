Комбриг «Пятнашки» рассказал о подготовке армии РФ к наступлению: «Разбиваем противника»

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 139 0

Комбриг «Пятнашки» Авидзба сообщил о подготовке армии РФ к наступлению

Комбриг «Пятнашки» рассказал о подготовке армии РФ к наступлению: «Разбиваем противника»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы постепенно продвигаются, а не сидят на одном месте, указал боец.

Для перехода в активное наступление армия России создавала крепкую линию обороны, активизируясь в продвижении на некоторых участках спецоперации. Об этом заявил комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба.

Военнослужащий отметил, что Вооруженные силы РФ не сидят в обороне по полгода, а продолжают постепенно наступать.

«Мы все равно „кусаемся“ по чуть-чуть: разбиваем противника и двигаемся», — пояснил Авидзба.

Боец считает, что взятие Артемовска говорит о том, что российские военнослужащие не сидят на месте, а продвигаются в сторону противника, передает издание URA.RU.

«Поэтому спокойно всю линию обороны выровняли, укрепили и теперь можно двигаться, понимая, что есть куда отходить в случае массивной контратаки», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина не может определиться с «контрнаступлением».

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