Том Холланд заявил о начале работы над «Человеком-пауком 4»

Исполнитель главной роли в последней серии фильмов про супергероя Человека-паука подтвердил, что началась работа над четвертой частью. Об этом Том Холланд сообщил изданию Variety.

«Было несколько разговоров, но на данный момент фильм на очень, очень ранней стадии разработки», — сказал актер.

По словам Холланда, сейчас работа над картиной фактически приостановлена из-за масштабной забастовки сценаристов в США. Однако обсуждения продолжатся, когда ситуация стабилизируется. Из этого можно сделать вывод, что на данный момент не готов даже сценарий будущей ленты.

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Том добавил, что готов играть Человека-паука всю жизнь. Но при одном условии.

«Я буду играть Человека-паука до тех пор, пока мы (авторы картин. — Прим. ред.) будем отдавать должное Питеру Паркеру, снимать фильмы и придавать им большее значение», — заявил артист.

Всего про Человека-паука сняли 12 фильмов. Наибольшую известность персонаж получил благодаря трилогии режиссера Сэма Рэйми (2002-2007) — в них главную роль исполнил Тоби Магуайр. Затем диалогию снял Марк Уэбб (2012-2014), утвердив на главную роль Эндрю Гарфилда.

В 2017-м студия Sony Pictures решила перезапустить франшизу про Человека-паука, встроив персонажа в киновселенную Marvel. С тех пор супергерой в исполнении Тома Холланда появился в трех фильмах про «Мстителей» и еще в трех сольных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Тоби Магуайр заявил о готовности вернуться к роли Человека-паука.