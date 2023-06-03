В ЦРУ появилась новая мемориальная звезда — агент погиб на Украине?

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В здании ЦРУ появилась новая звезда в честь погибшего агента

В ЦРУ появилась новая мемориальная звезда — агент погиб на Украине?

Фото: www.globallookpress.com / USA Central Intelligence Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Церемония прошла в конце мая, но в честь кого на стене памяти появилась звезда?

Некоторое время назад в штаб-квартире Центрального разведывательного управления США появилась новая звезда, означающая количество сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщает aif.ru.

В сети появилось предположение о том, американский разведчик мог погибнуть во время недавнего удара по зданию Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве. Однако это не так, поскольку церемония прошла 23 мая 2023 года, то есть за шесть дней до удара.

«Мы стоим перед этими 140 звездами не только с благодарностью, но и с благоговением перед нашими павшими героями», — заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Отмечается, что таким образом почтили память Джона Эванса, врача, погибшего в авиакатастрофе в Юго-Западной Азии в 1969 году. Мужчина работал в посольстве США в Таиланде.

Позвони мне, позвони: у Пентагона не получается связаться с Пекином

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае. Он намеревался наладить отношения с Пекином и возобновить диалог на высоком уровне.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
В ЦРУ появилась новая мемориальная звезда — агент погиб на Украине?
17:14
По стопам Волочковой: Светлана Светикова снялась обнаженной на Мальдивах
16:59
Три человека убиты ВСУ при обстреле Соболевки в Белгородской области
16:50
Измену запечатлели папарацци: Натали Портман находится на грани развода с мужем
16:39
В районе Старой Покровки ВС РФ поражен полевой лагерь украинских националистов
16:31
Минобороны сообщило о росте числа пунктов отбора на военную службу

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
«Ты-то не подведешь»: Лолита поздравила Татьяну Буланову со свадьбой
Автор песни «Бухгалтер» Виталий Окороков госпитализирован в Москве
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео